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Погибший в ТЦ «Персей» мужчина ранее пережил инфаркт и плохо ходил
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Погибший в ТЦ «Персей» мужчина ранее пережил инфаркт и плохо ходил 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Погибший в московском торговом центре «Персей для детей» Алексей Карпов некоторое время назад перенес инфаркт. Об этом сообщил «360» сын погибшего Константин. Молодой человек рассказал, что в последнее время отец плохо ходил.
Трубку взяла супруга погибшего — Наталья.
Это он погиб. Сын сейчас прочитал, говорит: Алексей Карпов, 45 лет. Это мой. Господи, что делать
— Наталья.
Потом к телефону подошел сын Константин. Он рассказал, что его отец работал не в самом торговом центре. Там есть некое место под названием «Пряд», а у ТЦ и этого магазина общая стена. В торговой точке продают товары для вязания.
Константин рассказал, что сам узнал о ЧП из новостей. «Смотрел новости, там писали, что произошел контакт на  каком-то  складе, там электричество было. Мой батя работает как раз кладовщиком. Такой мужчина в очках, седой», — поделился Константин.
У меня батя инсульт еле перенес, инфаркт, а тут такое. По сообщениям: Алексей Карпов,
45-летний
— это мой батя, ему 45 исполнилось в 2017 году
— Константин.
У Алексея остались двое сыновей: Константин и Владимир — старший ребенок. Внуков пока нет.
Алексей работал в том здании менее полутора лет. У него больная нога, поэтому он плохо ходил. По словам его сына, он всегда берет мобильный телефон, даже когда находится на работе. Однако после пожара его сотовый не отвечает.
Пожар произошел в торговом центре днем 4 апреля. Огонь вспыхнул на четвертом этаже — там располагается склад. В результате ЧП погиб один человек — по предварительным данным, это как раз Алексей Карпов. Пострадали еще шесть человек, среди которых все являются пожарными.
Ранее стало известно, что погибший мужчина мог зайти в торговый центр пообедать. «360» собрал все, что известно о пожаре на 16:00 по московскому времени.
360tv.ru: последние новости
Пожару в московском ТЦ "Персей для детей" присвоена повышенная степень сложности СК определит почему «Зимнюю вишню» не проверяли пожарные инспекторы Детский торговый центр загорелся на востоке Москвы
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