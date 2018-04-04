Погибший в ТЦ «Персей» мужчина ранее пережил инфаркт и плохо ходил

Погибший в московском торговом центре «Персей для детей» Алексей Карпов некоторое время назад перенес инфаркт. Об этом сообщил «360» сын погибшего Константин. Молодой человек рассказал, что в последнее время отец плохо ходил.

Трубку взяла супруга погибшего — Наталья.

Это он погиб. Сын сейчас прочитал, говорит: Алексей Карпов, 45 лет. Это мой. Господи, что делать

— Наталья.

Потом к телефону подошел сын Константин. Он рассказал, что его отец работал не в самом торговом центре. Там есть некое место под названием «Пряд», а у ТЦ и этого магазина общая стена. В торговой точке продают товары для вязания.

Константин рассказал, что сам узнал о ЧП из новостей. «Смотрел новости, там писали, что произошел контакт на каком-то складе, там электричество было. Мой батя работает как раз кладовщиком. Такой мужчина в очках, седой», — поделился Константин.

У меня батя инсульт еле перенес, инфаркт, а тут такое. По сообщениям: Алексей Карпов,

45-летний

— это мой батя, ему 45 исполнилось в 2017 году

— Константин.

У Алексея остались двое сыновей: Константин и Владимир — старший ребенок. Внуков пока нет.

Алексей работал в том здании менее полутора лет. У него больная нога, поэтому он плохо ходил. По словам его сына, он всегда берет мобильный телефон, даже когда находится на работе. Однако после пожара его сотовый не отвечает.

Пожар произошел в торговом центре днем 4 апреля. Огонь вспыхнул на четвертом этаже — там располагается склад. В результате ЧП погиб один человек — по предварительным данным, это как раз Алексей Карпов. Пострадали еще шесть человек, среди которых все являются пожарными.

Ранее стало известно, что погибший мужчина мог зайти в торговый центр пообедать. «360» собрал все, что известно о пожаре на 16:00 по московскому времени.