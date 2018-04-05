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СМИ: Названа возможная причина пожара в торговом центре «Персей для детей»
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СМИ: Названа возможная причина пожара в торговом центре «Персей для детей» 

Вечерняя Москва 1 час назад
В результате происшествия погиб один человек.
По предварительным данным, причиной пожара в столичном торговом центре «Персей для детей» могла стать перегрузка электросетей, которая вызывала короткое замыкание.
— В качестве основной версии пожара в ТЦ рассматривается большая нагрузка на электросети, предварительная причина — короткое замыкание, — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В среду, 4 апреля, на складе в здании, где расположен торговый центр «Персей для детей», начался пожар. В результате происшествия погиб один человек и пострадали шестеро спасателей, один из которых находится в тяжелом состоянии.
МЧС РФ сообщало, что специалисты 30 марта проверили торговый центр на пожарную безопасность, а также провели обучающее занятие с персоналом по действиям во время пожара. Отмечается, что пожарная сигнализация, системы водяного тушения возгорания, оповещение и противодымная сигнализация сработали в штатном режиме.
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