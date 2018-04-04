Санитарный вертолет вылетел на место возгорания к торговому центру «Персей для детей»

По последней информации, в результате пожара погиб один человек, пострадали трое.

На место возгорания в столичном торговом центре «Персей для детей» вылетел дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ).

— В связи с пожаром в ТЦ «Персей» на востоке Москвы два пожарных вертолета МАЦ приведены в готовность номер один и по необходимости готовы взлететь к месту происшествия в любой момент. Дежурный санитарный вертолет ГКУ МАЦ по заявке ЦЭМП вылетел к месту пожара, — сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

В результате возгорания пострадали несколько человек, отмечает агентство городских новостей «Москва» . По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в результате пожара погиб один человек, пострадали трое. Уточняется, что среди последних оказались сотрудники Федеральной противопожарной службы.

По информации СМИ, из здания торгового центра были эвакуированы порядка 600 человек.

ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»

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