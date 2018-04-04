В России после начала проверок закрыли около 15 торговых центров

«Есть ТЦ, которые предписано закрыть до устранения нарушений. Их не много, но они есть. Их около 10 — 15», — рассказал Куренной.

По его словам, самими распространёнными нарушениями является отсутствие указателей, захламлённость эвакуационных выходов и неработающие системы пожаротушения и сигнализации.

Ранее сообщалось, что МЧС России разработало предложения, которые изменяют порядок проведения проверок противопожарного состояния торговых центров.