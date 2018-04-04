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В России после начала проверок закрыли около 15 торговых центров
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В России после начала проверок закрыли около 15 торговых центров 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
После массовых проверок в связи с пожаром Кемерово были закрыты до устранения нарушений около 15 торговых центров по всей России. Об этом в эфире «Говорит Москва» заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
«Есть ТЦ, которые предписано закрыть до устранения нарушений. Их не много, но они есть. Их около 10 — 15», — рассказал Куренной.
По его словам, самими распространёнными нарушениями является отсутствие указателей, захламлённость эвакуационных выходов и неработающие системы пожаротушения и сигнализации.
Ранее сообщалось, что МЧС России разработало предложения, которые изменяют порядок проведения проверок противопожарного состояния торговых центров.
29 марта телеканал «360» передавал, что за сутки в Подмосковье проверили безопасность в 50 торговых центрах.
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