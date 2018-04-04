Генпрокуратура: после трагедии в Кемерово по России уже закрыто 15 торговых центров

Около пятнадцати торговых центра по всей России были закрыть после масштабных прокурорских проверок. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, передает «Говорит Москва ».

«Уже есть такие торговые центры, которым предписано было закрыться до устранения нарушений. Их немного, но они есть. Пока счет идет на десятки, в районе 10-15», — заявил представитель прокуратуры.

Новосибирске. Куренной уточнил, что закрытие из-за нарушений пожарной безопасности центре находятся, в числе прочего, на Урале, в Екатеринбурге