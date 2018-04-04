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Генпрокуратура: после трагедии в Кемерово по России уже закрыто 15 торговых центров
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Генпрокуратура: после трагедии в Кемерово по России уже закрыто 15 торговых центров 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной рассказал о проверках торговых центров по всей России.
Около пятнадцати торговых центра по всей России были закрыть после масштабных прокурорских проверок. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, передает «Говорит Москва».
«Уже есть такие торговые центры, которым предписано было закрыться до устранения нарушений. Их немного, но они есть. Пока счет идет на десятки, в районе 10-15», — заявил представитель прокуратуры.
Куренной уточнил, что закрытие из-за нарушений пожарной безопасности центре находятся, в числе прочего, на Урале, в Екатеринбурге и Новосибирске.
Массовые проверки системы противопожарной безопасности начали после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, случившегося 25 марта. Пожар унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
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