Движение трамваев шести маршрутов приостановлено в районе Семеновской площади из-за пожара в ТЦ 

Об этом сообщает Мосгортранс в официальном аккаунте в Twitter.
«Из-за пожара в ТЦ приостановлено движение трамваев №2, 11, 34к, 36, 43 и 46 в районе Семеновской площади», — говорится в сообщении.
Ранее источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что в ТЦ «Персей для детей» произошел пожар, в результате которого пострадали люди. Возгоранию присвоили второй уровень сложности. По данным МЧС, огонь возник в складском помещении на шестом этаже. В 13:39 пожар потушили, его площадь составила 80 кв. м.