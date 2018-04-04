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Движение трамваев шести маршрутов приостановлено в районе Семеновской площади из-за пожара в ТЦ
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Движение трамваев шести маршрутов приостановлено в районе Семеновской площади из-за пожара в ТЦ 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщает Мосгортранс в официальном аккаунте в Twitter.
«Из-за пожара в ТЦ приостановлено движение трамваев №2, 11, 34к, 36, 43 и 46 в районе Семеновской площади», — говорится в сообщении.
Ранее источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что в ТЦ «Персей для детей» произошел пожар, в результате которого пострадали люди. Возгоранию присвоили второй уровень сложности. По данным МЧС, огонь возник в складском помещении на шестом этаже. В 13:39 пожар потушили, его площадь составила 80 кв. м.
Агентство «Москва»: последние новости
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