Движение трамваев шести маршрутов приостановлено в районе Семеновской площади из-за пожара в ТЦ

Об этом сообщает Мосгортранс в официальном аккаунте в Twitter.

«Из-за пожара в ТЦ приостановлено движение трамваев №2, 11, 34к, 36, 43 и 46 в районе Семеновской площади», — говорится в сообщении.