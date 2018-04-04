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ФОК с аквапарком построили в Королеве
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ФОК с аквапарком построили в Королеве 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Гайдара ежедневно сможет посетить тысяча человек. Об этом сообщает пресс-служба областного Минстроя.
Глава ведомства Максим Фомин рассказал, что «объект является частью необходимой социальной инфраструктуры, которую застройщик обязуется создавать при комплексной застройке нового жилого микрорайона».
В новом физкультурном комплексе есть аквапарк с четырьмя бассейнами. Самый большой из них предназначен для взрослых, ещё один бассейн для аква-аэробики, и два небольших бассейна отведены для детей разных возрастов, поясняется в материале.
Также в комплексе есть детская игровая комната, зал для велосипедных тренировок, тренажерный зал, зона кардио-тренажеров и студия для единоборств.
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