ФОК с аквапарком построили в Королеве

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Гайдара ежедневно сможет посетить тысяча человек. Об этом сообщает пресс-служба областного Минстроя.

Глава ведомства Максим Фомин рассказал, что «объект является частью необходимой социальной инфраструктуры, которую застройщик обязуется создавать при комплексной застройке нового жилого микрорайона».

В новом физкультурном комплексе есть аквапарк с четырьмя бассейнами. Самый большой из них предназначен для взрослых, ещё один бассейн для аква-аэробики, и два небольших бассейна отведены для детей разных возрастов, поясняется в материале.

Также в комплексе есть детская игровая комната, зал для велосипедных тренировок, тренажерный зал, зона кардио-тренажеров и студия для единоборств.