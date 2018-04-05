В Санкт-Петербурге из-за трещины эвакуировали торговый центр

Посетителей ТЦ «Клондайк» в Петербурге эвакуировали из-за трещины на стене. Сообщается, что скорей всего трещина появилась из-за строительных работ, которые идут поблизости. При этом сотрудники торгового центра, которым пришлось выйти на улицу, пожаловались на закрытые запасные выходы и отсутствие оповещения, пишет «Экономика сегодня».

В настоящий момент трещину обследуют специалисты.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Тюмени загорелся крупный магазин игрушек. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 3 тысяч квадратных метров. О погибших и пострадавших не сообщается. А чуть ранее пожар произошёл в московском в ТЦ «Персей». Из здания было эвакуировано более 100 человек. В результате ЧП погиб сотрудник центра — он перепутал направления эвакуационного выхода и не смог выбраться. Кроме того, пострадали шестеро спасателей, один из них находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

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