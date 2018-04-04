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Из-за пожара на складе на востоке Москвы эвакуирован детский ТЦ
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Из-за пожара на складе на востоке Москвы эвакуирован детский ТЦ 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Почти 300 человек эвакуированы из торгового центра «Персей для детей» на востоке Москвы. Как сообщает «Интерфакс», причиной стал пожар.
Огонь загорелся на третьем этаже здания, в одном из складских помещений. Пожарные расчеты выехали по адресу: Малая Семеновская улица, дом 28. Все посетители и сотрудники детского торгового центра были эвакуированы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ТЦ «Персей для детей» у метро «Семеновская» открыт в 2009 году. Площадь 6 000 кв.метров, четыре этажа, специализируется на детских товарах и развлечениях.
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