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Деятельность ряда торговых центров приостановили после проверок
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Деятельность ряда торговых центров приостановили после проверок 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЯДА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ В РЕГИОНАХ РФ ПРИОСТАНОВЛЕНА ПОСЛЕ ПРОВЕРОК В СВЯЗИ С ПОЖАРОМ В КЕМЕРОВО — ГЕНПРОКУРАТУРА
РИА НОВОСТИ
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