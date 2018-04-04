Назван самый опасный торговый комплекс Челябинска

Сегодня руководители крупнейших торгово-развлекательных комплексов Челябинска были вызваны в правительство региона на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его провел губернатор Борис Дубровский

Напомним, проверки всех торгово-развлекательных комплексов России начались по поручению генеральной прокуратуры . Поводом послужил пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», унесший жизни 64 человек, большинство из которых — дети.

Ранее в Управлении МЧС России по Челябинской области сообщили, что аналогичные заведения в регионе проверялись с 2015 года. Тогда визиты инспекторов начались после крупного пожара в казанском торговом центре «Адмирал».

Об итогах заседания южноуральской КЧС, которое проходило в закрытом режиме, рассказал заместитель главы региона Олег Климов . По его данным, в настоящее время под проверку попали 573 места массового пребывания людей. В числе таких объектов есть не только ТРК, но и спортивные клубы, места досуга детей, заведения культуры. Специалисты МЧС и прокуратуры побывали уже в 30% зданий, среди которых почти все крупные торгово-развлекательные комплексы области.

«Нарушения были выявлены типовые: это неработающая пожарная сигнализация, проблемы с путями эвакуации и прочие. Больше всего нарушений среди челябинских торговых комплексов имеет «Куба». Там не все в порядке с пожарной безопасностью, в связи с чем прокуратуре рекомендовали некоторые вещи еще проверить. А в целом ТРК, такие как «Алмаз», «Родник», они имеют минимум нарушений. Там установлены современные системы, которые находятся в рабочем состоянии. Я думаю, что там при ответственном отношении собственников и управленцев мы можем гарантировать там безопасность людей», — прокомментировал вице-губернатор Олег Климов.

Ранее он сообщал «ФедералПресс» , что в случае обнаружения особо грубых нарушений будут проводиться дополнительные проверки, кроме того, прокуратура может через суд обязать владельцев ТРК приостановить работу до устранения нарушений. Сегодня на заседании комиссии предприниматели заверили, что обязуются привести в порядок все системы пожарной безопасности. Проверки продлятся до 15 апреля.

Отметим, ТРК «Куба» занимает площади бывшего часового завода. «Зимняя вишня», напомним, располагалась в перестроенном здании кондитерской фабрики.