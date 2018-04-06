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Столичные власти выплатят 1 миллион рублей семье погибшего при пожаре в «Персее для детей»
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Столичные власти выплатят 1 миллион рублей семье погибшего при пожаре в «Персее для детей» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Отмечается также, что все сотрудники МЧС, пострадавшие при тушении пожара, получат по 500 тысяч рублей.
Столичные власти выплатят 1 миллион рублей семье погибшего при пожаре в торговом центре «Персей для детей». Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Департаменту труда и социальной защиты населения Москвы выплатить единовременную материальную помощь семье гражданина, погибшего в результате пожара, произошедшего 4 апреля 2018 года по адресу: Москва, улица Малая Семе­новская, дом № 28, в размере 1 миллиона рублей, — говорится в распоряжении.
Отмечается также, что все сотрудники МЧС, пострадавшие при тушении пожара, получат по 500 тысяч рублей.
Напоминаем, что в среду, 4 апреля, на складе в здании, где расположен торговый центр «Персей для детей», произошел пожар, площадь которого составила 80 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек и пострадали шестеро спасателей. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
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