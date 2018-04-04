Ещё
Сотрудник «Персея для детей»: Возгорание началось не в торговом центре, а на фабричном складе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудник «Персея для детей»: Возгорание началось не в торговом центре, а на фабричном складе 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Фабрика находится на пятом и шестом этажах здания.
Исполняющий обязанности службы администраторов Андрей Кононец рассказал корреспонденту «ВМ», что возгорание началось не в торговом центре, а на фабричном складе, у которого «Персей для детей» арендует четыре этажа.
— В торговом центре возгорания не было. Оно произошло на складе фабрики, где находили какие-то мешки с продукцией. Грузовой лифт гореть не мог, был бы смог и не такая большая площадь выгорания, — заметил он.
Андрей Кононец подчеркнул, что система оповещения о пожаре сработала на всех этажах, поэтому все знали о происшествии и постарались покинуть здание максимально быстро.
— Тем более, неделю назад здесь проходили учения, — отметил он.
В свою очередь один из арендаторов торгового центра Любовь Фролова сообщила «ВМ», с пожарной безопасностью в ТЦ «все в порядке».
— Все администраторы и охрана сработали слаженно. Мой магазин находится как раз на четвертом этаже. Я даже не успела почувствовать запаха дыма, нас всех быстро вывели, — отметила она.
По ее словам, эвакуация заняла всего семь минут, даже вместе с самым последним этажом «Персея для детей».
ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»
ПО ТЕМЕ
Следственный комитет установил очаг возгорания в торговом центре «Персей для детей»
Названы первые вероятные причины пожара в торговом центре «Персей для детей»
Третий санитарный вертолет прибыл к торговому центру «Персей для детей»
Вечерняя Москва: последние новости
Врачи рассказали о состоянии здоровья 11-летнего мальчика, упавшего с четвертого этажа горящей «Зимней вишни» МЧС: Пожарная сигнализация в торговом центре «Зимняя вишня» работала некорректно Владимир Путин пообещал наказать виновных в трагедии на встрече с инициативной группой граждан в Кемерово
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда347
Сестры с электродами в мозге покончили с собой18
Япония заявила протест России149
Предложение РФ по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран26
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»56
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение