Сотрудник «Персея для детей»: Возгорание началось не в торговом центре, а на фабричном складе

Фабрика находится на пятом и шестом этажах здания.

Исполняющий обязанности службы администраторов Андрей Кононец рассказал корреспонденту «ВМ», что возгорание началось не в торговом центре, а на фабричном складе, у которого «Персей для детей» арендует четыре этажа.

— В торговом центре возгорания не было. Оно произошло на складе фабрики, где находили какие-то мешки с продукцией. Грузовой лифт гореть не мог, был бы смог и не такая большая площадь выгорания, — заметил он.

Андрей Кононец подчеркнул, что система оповещения о пожаре сработала на всех этажах, поэтому все знали о происшествии и постарались покинуть здание максимально быстро.

— Тем более, неделю назад здесь проходили учения, — отметил он.

В свою очередь один из арендаторов торгового центра Любовь Фролова сообщила «ВМ», с пожарной безопасностью в ТЦ «все в порядке».

— Все администраторы и охрана сработали слаженно. Мой магазин находится как раз на четвертом этаже. Я даже не успела почувствовать запаха дыма, нас всех быстро вывели, — отметила она.

По ее словам, эвакуация заняла всего семь минут, даже вместе с самым последним этажом «Персея для детей».

ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»

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