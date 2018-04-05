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Администрация здания торгового центра «Персей для детей» назвала точную причину гибели сотрудника
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Юлия Скрипаль заговорила
Юлия Скрипаль заговорила

Администрация здания торгового центра «Персей для детей» назвала точную причину гибели сотрудника 

Вечерняя Москва 1 час назад
Мужчина получил сильную травму головы.
В четверг, 5 апреля, администрация здания торгового центра «Персей для детей», в котором в среду началось возгорание, назвала точную причину гибели своего сотрудника.
По словам представителя администрации компании, Алексей Карпов погиб не из-за последствий пожара.
— Уже после того, как покинул здание, он упал и получил травму головы, из-за которой скончался в машине скорой помощи. Эта трагедия тяжело воспринимается коллективом фабрики, мы глубоко сочувствуем и соболезнуем его семье, — сообщили ТАСС в администрации.
Отмечается, что владелец здания окажет материальную помощь родственникам погибшего.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В среду, 4 апреля, на складе в здании, где расположен торговый центр «Персей для детей», произошел пожар, площадь которого составила 80 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек и пострадали шестеро спасателей, один из которых находится в тяжелом состоянии.
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