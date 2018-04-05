Администрация здания торгового центра «Персей для детей» назвала точную причину гибели сотрудника

Мужчина получил сильную травму головы.

В четверг, 5 апреля, администрация здания торгового центра «Персей для детей», в котором в среду началось возгорание, назвала точную причину гибели своего сотрудника.

По словам представителя администрации компании, Алексей Карпов погиб не из-за последствий пожара.

— Уже после того, как покинул здание, он упал и получил травму головы, из-за которой скончался в машине скорой помощи. Эта трагедия тяжело воспринимается коллективом фабрики, мы глубоко сочувствуем и соболезнуем его семье, — сообщили ТАСС в администрации.

Отмечается, что владелец здания окажет материальную помощь родственникам погибшего.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В среду, 4 апреля, на складе в здании, где расположен торговый центр «Персей для детей», произошел пожар, площадь которого составила 80 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек и пострадали шестеро спасателей, один из которых находится в тяжелом состоянии.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Персей» в огне

Чуть более недели прошло с момента страшной трагедии в Кемерове . 64 погибших, из которых 41 — дети. Сколько обсуждали, говорили, высказывали предположения — как же такое могло произойти (далее…)

ПО ТЕМЕ

СМИ: Названа возможная причина пожара в торговом центре «Персей для детей»

Коварный огонь. Спустя полторы недели после кемеровской трагедии — пожар в «Персее для детей». Эксперты говорят: одних проверок мало

Сергей Собянин поблагодарил спасателей за реальный героизм