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Два человека пострадали при пожаре в ТЦ на Соколиной горе
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Два человека пострадали при пожаре в ТЦ на Соколиной горе 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Два человека, один из которых пожарный, пострадали при пожаре в торговом центре «Персей для детей» на Соколиной горе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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