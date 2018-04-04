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Два человека пострадали при пожаре в ТЦ на Соколиной горе
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Два человека пострадали при пожаре в ТЦ на Соколиной горе
Москва24
1 час назад
Фото:
Москва24
Комментарии
Два человека, один из которых пожарный, пострадали при пожаре в торговом центре «Персей для детей» на Соколиной горе, сообщает
ТАСС
со ссылкой на источник.
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