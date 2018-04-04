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Пожарные из-за планировки не могут добраться до возгорания в горящем московском ТЦ
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Пожарные из-за планировки не могут добраться до возгорания в горящем московском ТЦ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сложная внутренняя планировка ТРЦ «Персей для детей» у метро «Семеновская» на северо-востоке Москвы не позволяет пожарным быстро найти источник возгорания, сообщил источник в экстренных службах.
«Из-за сложной планировки пожарным проблематично добраться до очага возгорания. Одновременно ведется поиск возможным пострадавших в галереях ТЦ», — сказал источник ТАСС.
Он добавил, что система дымоудаления торгового центра сработала штатно.
«На данный момент эвакуированы 115 человек. Данных о пострадавших нет, ведется проверка задымленных помещений четвертого этажа, где возник пожар», — сообщили в штабе пожаротушения.
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