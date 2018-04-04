Появились фото и видео пожара в торговом центре на востоке Москвы

ТЦ «Персей» вспыхнул на Малой Семеновской улице в Москве днем в среду. Пользователи Сети выложили фото и видео пожара.

Возгорание произошло в складском помещении на четвертом этаже. Из здания вывели 300 человек. Есть пострадавшие.

На месте происшествия работают спасатели. Очаг возгорания пока не найден.

Публикация от Dmitry P (@dimazhigan)

4 Апр 2018 в 2:48 PDT Горит последний этаж ТЦ «Персей для детей» Пожарные уже на месте, людей эвакуировали вроде… #персей #персейдлядетей #пожар

Публикация от Andrei Martynov (@tynoff)

4 Апр 2018 в 2:41 PDT В среду на востоке Москвы загорелся детский торговый центр «Персей для детей». Сообщение о пожаре поступило в 12:32. Площадь пожара выясняется.