Появились фото и видео пожара в торговом центре на востоке Москвы 

ТЦ «Персей» вспыхнул на Малой Семеновской улице в Москве днем в среду. Пользователи Сети выложили фото и видео пожара.
Возгорание произошло в складском помещении на четвертом этаже. Из здания вывели 300 человек. Есть пострадавшие.
На месте происшествия работают спасатели. Очаг возгорания пока не найден.
Публикация от Dmitry P (@dimazhigan)
4 Апр 2018 в 2:48 PDT Горит последний этаж ТЦ «Персей для детей» Пожарные уже на месте, людей эвакуировали вроде… #персей #персейдлядетей #пожар
Публикация от Andrei Martynov (@tynoff)
4 Апр 2018 в 2:41 PDT В среду на востоке Москвы загорелся детский торговый центр «Персей для детей». Сообщение о пожаре поступило в 12:32. Площадь пожара выясняется.