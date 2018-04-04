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Появились фото и видео пожара в торговом центре на востоке Москвы
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Появились фото и видео пожара в торговом центре на востоке Москвы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
ТЦ «Персей» вспыхнул на Малой Семеновской улице в Москве днем в среду. Пользователи Сети выложили фото и видео пожара.
Возгорание произошло в складском помещении на четвертом этаже. Из здания вывели 300 человек. Есть пострадавшие.
На месте происшествия работают спасатели. Очаг возгорания пока не найден.
Публикация от Dmitry P (@dimazhigan)
4 Апр 2018 в 2:48 PDT  Горит последний этаж ТЦ «Персей для детей» Пожарные уже на месте, людей эвакуировали вроде… #персей #персейдлядетей #пожар
Публикация от Andrei Martynov (@tynoff)
4 Апр 2018 в 2:41 PDT  В среду на востоке Москвы загорелся детский торговый центр «Персей для детей». Сообщение о пожаре поступило в 12:32. Площадь пожара выясняется.
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