Опубликовано видео пожара в ТЦ Персей 

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Сети появилось видео пожара в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы. Запись опубликована на YouTube.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, как от здания тянутся клубы черного дыма, а вокруг ТЦ собираются люди.
Как сообщалось ранее, пожару присвоен второй — повышенный ранг сложности. По данным экстренных служб, есть пострадавшие, посетителей в настоящий момент эвакуируют по спасательной лестнице.
В торговом центре «Персей для детей» продаются детские товары, на одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами. Площадь здания составляет шесть тысяч квадратных метров.