Ещё
Опубликовано видео пожара в ТЦ Персей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео пожара в ТЦ Персей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Сети появилось видео пожара в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы. Запись опубликована на YouTube.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, как от здания тянутся клубы черного дыма, а вокруг ТЦ собираются люди.
Как сообщалось ранее, пожару присвоен второй — повышенный ранг сложности. По данным экстренных служб, есть пострадавшие, посетителей в настоящий момент эвакуируют по спасательной лестнице.
В торговом центре «Персей для детей» продаются детские товары, на одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами. Площадь здания составляет шесть тысяч квадратных метров.
РИА Новости: последние новости
В МЧС сообщили, как проходила эвакуация ТЦ "Персей" На востоке Москвы загорелся ТЦ "Персей" Новому главе Кузбассе нужно заслужить уважение людей, считают в Госдуме
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда322
Сестры с электродами в мозге покончили с собой14
Япония заявила протест России152
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»86
Предложение РФ по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран21
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение