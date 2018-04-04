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После начала прокурорских проверок в России закрыли около 15 торговых центров
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После начала прокурорских проверок в России закрыли около 15 торговых центров 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. До 15 торговых центров закрылись после прокурорских проверок в России. Об этом в среду в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
"Уже есть такие торговые центры, которым предписано было закрыться до устранения нарушений. Их немного, но они есть. Пока счет идет на десятки, в районе 10-15", — сказал он. «Точно регионы не назову, но есть в районе Урала. По-моему, Екатеринбург был, Новосибирск», — добавил Куренной.
По его словам, уже завершившаяся проверка всех торговых центров Новосибирска выявила 30 точек, в которых не соблюдались требования пожарной безопасности. Самыми распространенными нарушениями стали отсутствие указателей, захламленность эвакуационных путей и наличие в них легковоспламеняющихся предметов, а также неработающие системы пожаротушения и сигнализации.
Массовые проверки пожарной безопасности в торговых центрах, детских учреждениях и других местах массового пребывания людей проводятся после пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта, унесшего жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
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