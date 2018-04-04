После начала прокурорских проверок в России закрыли около 15 торговых центров

"Уже есть такие торговые центры, которым предписано было закрыться до устранения нарушений. Их немного, но они есть. Пока счет идет на десятки, в районе 10-15", — сказал он. «Точно регионы не назову, но есть в районе Урала. По-моему, Екатеринбург был, Новосибирск », — добавил Куренной.

По его словам, уже завершившаяся проверка всех торговых центров Новосибирска выявила 30 точек, в которых не соблюдались требования пожарной безопасности. Самыми распространенными нарушениями стали отсутствие указателей, захламленность эвакуационных путей и наличие в них легковоспламеняющихся предметов, а также неработающие системы пожаротушения и сигнализации.