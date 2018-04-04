В Москве загорелся ТЦ «Персей для детей» 

Пожар произошел в торговом центре «Персей для детей» в Москве, сообщает телеканал «МИР 24».
Возгорание возникло в здании по адресу: Малая Семеновская, дом 28, строение 19 (неподалеку от станции метро «Семеновская»).
Пожар начался на складе, расположенном, по одним данным, на четвертом, по другим — на третьем этаже.
Из здания выведено порядка 300 человек. Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что в результате ЧП пострадал, как минимум один человек.
Площадь возгорания неизвестна, что именно горит, не уточняется. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.
В ТЦ расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками. На последнем этаже расположен детский клуб «Афина».
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