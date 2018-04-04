Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник

При пожаре в «Персее» пострадали спасатели и погиб сотрудник ТЦ

В московском торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице произошел пожар. По последним данным, в результате пострадали шестеро пожарных, один сотрудник ТЦ погиб. Огонь потушен, а по факту возгорания возбуждено уголовное дело по двум статьям — о причинении смерти по неосторожности и халатности.

Пожар в торговом центре «Персей для детей» начался с возгорания на шестом этаже здания, где находятся складские помещения. Ему был присвоен второй номер сложности из имеющихся пяти.

Как заявил начальник ГУМЧС по Москве Илья Денисов в первый час пожара, среди товаров, хранившихся на складах, были светильники и электроприборы. Позже Следственный комитет , возбудивший по факту пожара уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности, сообщил, что первые четыре этажа здания занимали помещения детского торгового центра, а пятый и шестой, на котором находился очаг возгорания, были отведены под склад ткацкой фабрики.

Площадь пожара составила около 80 кв. м. Примерно через час после возгорания огонь был полностью потушен, однако без жертв не обошлось: один человек, сотрудник торгового центра, погиб. Как сообщил начальник ГУМЧС по Москве Илья Денисов, его нашли во время разведки в помещении.

«Со слов администрации, он перепутал направления эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону», — уточнил он.

Погибший скончался по дороге в больницу. «Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи, спасти его не удалось», — сообщил агентству ТАСС источник.

Кроме того, по данным ГУМЧС, пострадали шестеро пожарных: двое из них были доставлен в больницу в тяжелом состоянии, четверо находятся в состоянии средней тяжести. Однако, по словам главы МЧС Москвы, «Их жизни ничего не угрожает, состояние стабилизировано».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Московский авиационный центр», пострадавшие были доставлены в больницу с места пожара на санитарных вертолетах.

Свои соболезнования родственникам погибшего сотрудника торгового центра выразил мэр Москвы Сергей Собянин . Он также отметил, что «пожарные вели себя героически», — это он написал на своей странице в социальной сети «В контакте».

Предполагается, что пожарные, боровшиеся с огнем, пострадали от воздействия едкого дыма и получили тепловой удар.

После начала пожара из здания торгового центра были эвакуированы около 600 человек — она началась, когда сработали системы пожарной безопасности. «При пожаре сработали системы эвакуации, дымозащиты, автоматического пожаротушения. Замечаний к действиям персонала нет», — отметил начальник ГУМЧС по Москве Илья Денисов.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета: следствие устанавливает владельцев складов, располагавшихся на пятом и шестом этажах торгового центра, изымает документацию.

Тем временем, сотрудники МЧС удаляют из помещений «Персея» дым — этот процесс займет, скорее всего, не менее полутора-двух часов. «Дым достаточно едкий, проветривание помещений продолжается», — цитирует руководителя столичного главка МЧС Илью Денисова агентство ТАСС.

Государственный пожарный надзор проверял торговый центр «Персей для детей» в марте этого года — и нарушений выявлено не было. Об этом заявил журналистам Илья Денисов. «В момент проверки одно нарушение оставалось невыполненным, на ход тушения и возникновение пожара (оно) не повлияло», — сказал он.

Пожар в московском торговом центре произошел через десять дней после трагических событий в Кемерове , когда возгорание в детском развлекательном центре ТЦ «Зимняя вишня» привело к гибели 64 человек. Одной из причин того, что жертв оказалось так много, был тот факт, что пожарная сигнализация «Зимней вишни» была неисправна, эвакуация из задымленных помещений оказалась неорганизованной, а аварийные выходы были закрыты.