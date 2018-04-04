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Нарушение правил безопасности привело к возгоранию бани в Тотьме
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Нарушение правил безопасности привело к возгоранию бани в Тотьме 

Вологда.рф 1 час назад
Сообщение о возгорании бревенчатой бани на ул. Урицкого, 46, на пульт диспетчера поступило в 17.30 накануне. 2 пожарных расчета и 8 человек выехали на место ЧП.
В 17.50 пламя удалось потушить. Площадь пожара составила 2 кв. метра — повреждена внутренняя отделка строения. Причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Ущерб составил 50 тысяч рублей.
Всего с начала года в Вологодской области зарегистрировано 255 пожаров. Треть случаев произошла из-за нарушения правил использования печного отопления.
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