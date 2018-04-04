Нарушение правил безопасности привело к возгоранию бани в Тотьме

Сообщение о возгорании бревенчатой бани на ул. Урицкого, 46, на пульт диспетчера поступило в 17.30 накануне. 2 пожарных расчета и 8 человек выехали на место ЧП.

В 17.50 пламя удалось потушить. Площадь пожара составила 2 кв. метра — повреждена внутренняя отделка строения. Причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Ущерб составил 50 тысяч рублей.