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В Пензенской области ввели режим ЧС из-за обрушения части жилого дома
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В Пензенской области ввели режим ЧС из-за обрушения части жилого дома 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА/САМАРА, 4 апр — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Пензенской области после обрушения части жилого дома в столице региона, сообщает в среду администрация города.
По данным администрации, инцидент произошел 3 апреля в 17.00, частично обрушился угол торцевой части стены и кровли дома на улице Кулибина, 10 в Пензе. Пострадавших нет.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области поздно вечером 3 апреля приняла решение с текущего дня ввести режим чрезвычайной ситуации на территории региона", — говорится в сообщении.
По информации администрации, площади для временного размещения жильцов дома готов предоставить санаторий им. Володарского, также люди будут обеспечены бесплатным питанием. Кроме того, власти организуют грузовой транспорт и персонал, который будет помогать жильцам в переезде.
Отмечается, что для сохранности имущества жильцов по периметру дома установят ограждение, будет обеспечен пропускной режим. Также во избежание несчастных случаев отключат подачу бытового газа и электричества, в первую очередь в помещениях, которые сильно разрушены.
Прокуратура региона проводит проверку по факту обрушения. «Дается оценка законности плановых сроков расселения дома, полноты принятых органами местного самоуправления Пензы мер к предупреждению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей», — отмечается в релизе.
По данным МЧС, пятиэтажный кирпичный дом 1965 года постройки с 1 декабря 2015 года признан аварийным и подлежит сносу, расселение запланировано до 31 декабря 2024 года. В доме 238 жилых помещений.
Это не первое обрушение части дома. Ранее сообщалось, что 17 февраля 2018 года произошло частичное обрушение кирпичной кладки торцевой стены на площади в полтора квадратных метра на уровне четвертого этажа. Никто не пострадал. Прокуратура потребовала незамедлительно расселить дом и ограничить к нему доступ.
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