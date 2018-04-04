Прокуроры проверяют саратовский торговый центр 

Прокуратура Октябрьского района в среду 4 апреля проводит проверку в торговом центре «Победа-Плаза».
Напомним, в Саратовской области в ежедневном режиме проходятся ревизии в торгово-развлекательных центрах на предмет их пожарной безопасности. Проверки были инициированы Генеральной прокуратурой РФ после трагедии в Кемерово 25 марта.
В качестве экспертов к проверке привлечены сотрудники испытательной пожарной лаборатории регионального ГО ЧС. В ТЦ «Победа-Плаза» с проверкой работы личного состава выехал руководитель ГО МЧС Саратовской области Игорь Качев. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Жители Саратова сообщили нашему изданию, что днем был эвакуирован ТЦ «Оранжевый». Здесь также работают представители прокуратуры.