Ночью сгорел микроавтобус

В три часа ночи в городе Александров на улице Кольчугинской вспыхнул микроавтобус. Очевидцы пожара сразу же вызвали спасателей. Они прибыли спустя четыре минуты и приступили к тушению автомобиля. На полную ликвидацию пожар спасателям потребовалось ещё 10 минут.

Судя по фотографиям салон микроавтобуса выгорел полностью. Отметим, что машина была припаркована рядом с частными деревянными домами, так что огонь вполне мог распространиться на них.

Пострадавших в этом происшествии нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 9 спасателей. Теперь экспертам предстоит выяснить причины возгорания.