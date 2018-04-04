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Ночью сгорел микроавтобус
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Ночью сгорел микроавтобус 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
В три часа ночи в городе Александров на улице Кольчугинской вспыхнул микроавтобус. Очевидцы пожара сразу же вызвали спасателей. Они прибыли спустя четыре минуты и приступили к тушению автомобиля. На полную ликвидацию пожар спасателям потребовалось ещё 10 минут.
Судя по фотографиям салон микроавтобуса выгорел полностью. Отметим, что машина была припаркована рядом с частными деревянными домами, так что огонь вполне мог распространиться на них.
Пострадавших в этом происшествии нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 9 спасателей. Теперь экспертам предстоит выяснить причины возгорания.
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