Из МФЦ на площади Труда эвакуировали 2 тысячи человек

Днём 4 апреля из здания МФЦ «Мои документы» на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали посетителей.

Эвакуация началась в 15:00.

«По легенде учений было имитировано возникновение очага возгорания в одном из кабинетов седьмого этажа, которое было обнаружено работником охранного предприятия, о чём оперативно сообщено в пожарную охрану. Cработало звуковое и речевое оповещение на всех этажах, при этом открылись все электромагнитные замки на путях эвакуации, замигали таблички «Выход». Все лифтовые кабины опустились на первый этаж и остановились с открытыми створками дверей», — рассказали в PR-службе группы компаний «Сидеко», которой принадлежат здания.

В «Сидеко» уточнили, что арендаторы многофункционального центра не знали о том, что сегодня будут проходить учения, но и персонал, и посетители успели эвакуироваться за 10 минут. Всего на улицу вышли около двух тысяч человек. После окончания учений все они вернулись в здание.

Вчера учебные эвакуации также прошли в ТЦ «Калина» и торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл».