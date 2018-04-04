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Из МФЦ на площади Труда эвакуировали 2 тысячи человек
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Из МФЦ на площади Труда эвакуировали 2 тысячи человек 

ngs.ru 55 минут назад
Фото: ngs.ru
Днём 4 апреля из здания МФЦ «Мои документы» на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали посетителей.
Эвакуация началась в 15:00.
«По легенде учений было имитировано возникновение очага возгорания в одном из кабинетов седьмого этажа, которое было обнаружено работником охранного предприятия, о чём оперативно сообщено в пожарную охрану. Cработало звуковое и речевое оповещение на всех этажах, при этом открылись все электромагнитные замки на путях эвакуации, замигали таблички «Выход». Все лифтовые кабины опустились на первый этаж и остановились с открытыми створками дверей», — рассказали в PR-службе группы компаний «Сидеко», которой принадлежат здания.
В «Сидеко» уточнили, что арендаторы многофункционального центра не знали о том, что сегодня будут проходить учения, но и персонал, и посетители успели эвакуироваться за 10 минут. Всего на улицу вышли около двух тысяч человек. После окончания учений все они вернулись в здание.
Вчера учебные эвакуации также прошли в ТЦ «Калина» и торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл».
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