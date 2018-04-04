Противопожарные обои: как максимально защитить свой дом

Группа инженеров из Китая разработала огнеупорный материал, который можно использовать в изготовлении обоев. Такие обои не только не загорятся в первые секунды пожара, но и предупредят хозяев о возгорании.

Материал не содержит никаких опасных компонентов, он устойчив к высоким температурам, и в случае пожара обои становятся проводником, который автоматически включает пожарную сигнализацию, рассказали авторы исследования.

Обои изготавливают нейтрального белого цвета, что позволит покупателям выбрать цвет или рисунок на свой вкус. Благодаря своим свойствам, обои получились очень прочными и гибкими, отмечают производители.

Главный компонент материала — это гидроксиапатит — минерал, содержащийся в основе наших костей и зубов. Его преобразовали в нанонити и поместили в структуру обоев. Также в состав обоев входит оксид графена, который покрывает заднюю часть листов тонким слоем.

Именно он и делает обои «противопожарными», так как при нагревании оксид теряет кислород и становится проводником, включающим установленную пожарную сигнализацию. В нормальных условиях оксид безвреден, он выполняет функцию электрического изолятора.

Обои несколько раз тестировали в условиях возгорания, и изначально получалось, что оксид графена быстро выгорал — через пару секунд пожарная тревога выключалась. Тогда ученые решили модифицировать оксид полимером полидофамином.

Полимер нужен был для быстрой передачи между нейронами, чтобы внутренний слой обоев реагировал при еще более низких температурах. Это позволит передавать пожарный сигнал около пяти минут.