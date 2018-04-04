На одной волне. Почему жители Коми лучше других понимают кемеровчан

11 июля 2005 года в Ухте , на пожаре в торговом центре «Пассаж», погибли 25 человек. Ещё десять пострадали. Причина пожара — поджог. Мотив — припугнуть конкурента. Вот только бизнес-ход превратился в жуткую трагедию.

Исполнителей наказать удалось — 10 июля 2009 года. Верховный суд приговорил молодых парней Антона Коростелёва и Алексея Пулялина к пожизненному заключению. Заказчиками поджога «Пассажа» следствие назвало ухтинских бизнесменов — братьев Фахрутдина, Асрета и Магомеда Махмудовых. Последний от след­ствия скрылся, а его братьев арестовали. В августе 2010 года с повинной к следователям пришёл знакомый Махмудовых Валентин Гаджиев. Он заявил, что единолично организовал поджог торгового центра.

Несмотря на старания обвинения, 15 октября 2013 года присяжные оправдали братьев Махмудовых и Гаджиева. Прокуратура приговор обжаловала, но на новое рассмотрение дела ни один из обвиняемых не явился. С лета 2014 года и по сей день они находятся в розыске.

Общее горе

Пожалуй, в каждом городе и крупном населённом пункте Коми в день траура, 28 марта, и до этого прошли акции в поддержку жителей Кемерова . Неудивительно, что первыми были ухтинцы.

На следующий после трагедии день, когда пожар в «Зимней вишне» ещё не потушили, люди приходили к мемориалу погибшим на пожаре в «Пассаже». Горожане в знак поддержки и соболезнования семьям погибших оставляли на месте цветы и мягкие игрушки.

Позже в тот же день ухтинцы молча собрались на Комсомольской площади и запустили в небо белые шары.

«Конечно, мы не сможем разделить боль, которую испытывают люди, потерявшие в «Зимней вишне» родных, — говорит ухтинка Виктория Малова. — И они, возможно, даже не увидят новостей о том, что мы собирались и вспоминали их. И вполне вероятно, что они не знают о пожаре в «Пассаже», и об Ухте тоже не слышали. Но мы молчать не можем. Здесь, в моём родном городе, люди погибли из-за преступников, которые не ведали, что творят. А в Кемерове взрослые и дети умерли в огне из-за халатности, равнодушия и коррупционеров. И то, и другое — преступления. В нашем ЧП наказали пешек — мальчишек-исполнителей. Кого накажут в Кемерове — покажет время».

Уголовное дело по факту гибели людей в «Зимней вишне» возбудили по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Арестовали пять человек.