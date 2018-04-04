«Ловят рыбу в мутной воде». К главе кемеровского МЧС пришли с обысками?

О том, что оперативники пришли домой к Мамонтову, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники. Telegram-канал Mash публикует фото с места обыска: на нем уголок с недорогими иконами и портрет самого Мамонтова. Этот же источник сообщает, что следователи изъяли флешки, жесткие диски, компьютер и все документы на недвижимость.

В свою очередь, глава регионального МЧС на вопрос ТАСС о следственных действиях заявил: «Ничего не проходит, не подтверждаю». Местные журналисты также сказали Business FM , что сообщения об обысках министерство опровергает.

Разглашение информации, связанной с обысками, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры», адвокат Александр Забейда:

Александр Забейда адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» «Что касается непосредственно разглашения информации, которая появляется по обыску, в законе есть указания, что следователи не вправе разглашать личную информацию. Тем не менее периодически в СМИ всплывают фотографии и видеозаписи с мест обысков. Тот могут быть две ситуации. Мы, конечно, всегда можем подозревать правоохранительные органы в сливе каких-то фото, видеозаписей, но с другой стороны, информация может расходиться и из других источников. Много людей становятся в курсе, соответственно, информация в этой части может уходить, и не всегда она уходит именно из-за злонамеренных действий со стороны правоохранителей. Но, к сожалению, они тоже не брезгуют такой ситуацией и часто информацию распространяют».

В СМИ появились фотографии трехэтажного особняка, якобы принадлежащего Мамонтову. Также сообщалось, что у главы кемеровского МЧС восемь объектов жилой недвижимости, доставшиеся ему по наследству от отца-бизнесмена.

На сайте МЧС России последние опубликованные данные о доходах — за 2016 год. Там говорится, что Мамонтов за год заработал около 1 млн 700 тысяч рублей. У него в собственности есть квартира площадью 63 квадратных метра, а также участок в почти 1,5 тысячи квадратных метров, жилой дом в 500 «квадратов» и баня. Еще у него есть внедорожник Toyota Land Cruiser и прицеп. Супруга главы МЧС Кемеровской области владеет квартирой площадью 50 квадратных метров, ездит на Kia Rio и за 2016 год заработала чуть более 400 тысяч. Исходя их этих данных, можно сказать, что семья главы МЧС Кемеровской области по меркам чиновников живет соответственно их доходу.

Павел Салин: Между тем местные журналисты рассказали Business FM, что под Мамонтова «давно копают». Это действительно попытка оказать непрямое информационное давление, чтобы пролоббировать необходимое кадровое решение об отставке, говорит директор центра политологических исследований Финансового университета

Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ «Здесь руководствуются логикой: если сделают первый шаг, подтолкнут к первому шагу, то последующие шаги будет сделать гораздо проще, потому что в области сейчас, после ухода Тулеева, нарушена система межэлитных балансов, в которую вписывается, судя по всему, пока еще нынешний глава местного МЧС. То есть сейчас складывается наиболее благоприятная ситуация для того, чтобы пролоббировать его отставку. Как по пословице „в мутной воде половить рыбу“: пока Тулеев находился у власти, было ясно, кто за что отвечает, и глава местного МЧС был вписан в местные расклады, а сейчас возникла удобная ситуация для того, чтобы пересдать карты. Единственное, возникает вопрос: откуда растут ноги? Это местные расклады, кто-то из местных групп влияния пытается подвинуть чиновника, либо это элемент спланированной кампании против главы всего МЧС? Потому что против Пучкова регулярно, где-то раз в полгода, начиналась информационная кампания, основанная на том, что он скоро уходит, и эти слухи не подтверждались».