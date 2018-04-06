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Прокуратура требует закрыть ТРЦ «Арбат» в Пятигорске и верхние этажи снести
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Прокуратура требует закрыть ТРЦ «Арбат» в Пятигорске и верхние этажи снести 

АиФ Ставрополье 43 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Прокуратура Пятигорска направила в суд исковое заявление с требованием запретить эксплуатацию торгово-развлекательного центра «Арбат», а также демонтировать пятый и шестой этажи, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Таков результат проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности.
Сотрудники контролирующих органов выявили массу нарушений и пришли к выводу, что пожарная безопасность в ТРЦ «Арбат» не обеспечена. Реконструкция, которая была выполнена в здании, не соответствует проектной документации. Объект эксплуатируется без разрешения.
Предписания об устранении нарушений владельцы здания в установленный срок не выполнили, в связи с чем прокуратура обратилась с иском в суд.
Ранее в Пятигорске из-за проблем с пожарной безопасностью закрыли торговые центры «Вершина Плаза» и «Галерея».
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