В Тюмени на улице Рылеева загорелся частный дом

Сегодня, 5 апреля, в Тюмени загорелся частный дом. Это произошло в шестом часу вечера на улице Рылеева.

— Сообщение о возгорании жилого дома поступило к нам в 17:25. Спустя уже несколько минут на место выехали четыре единицы спецтехники и 12 человек личного состава. Подразделения до сих пор работают там. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал, — сообщил 72.ru Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области

Специалисты также пока затрудняются ответить, из-за чего именно дом мог воспламениться. Эта и другая информация — уточняется.

К слову, это не единственный пожар за сегодня. Так, например, в ночь на 5 апреля пламя полностью уничтожило крупный магазин игрушек. Торговая точка, по предварительным данным, загорелась в результате короткого замыкания. Фотографии очевидцев, версии профессионалов о случившемся и другие подробности — смотрите в предыдущей публикации.

В этот же четверг в городе загорелась квартира в новом жилом комплексе, что находится на Мысу. Пожар произошел днем на Верхнетарманской улице. В результате сильного задымления и риска распространения огня из дома эвакуировали 15 человек.