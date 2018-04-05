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В Тюмени на улице Рылеева загорелся частный дом
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В Тюмени на улице Рылеева загорелся частный дом 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 5 апреля, в Тюмени загорелся частный дом. Это произошло в шестом часу вечера на улице Рылеева.
— Сообщение о возгорании жилого дома поступило к нам в 17:25. Спустя уже несколько минут на место выехали четыре единицы спецтехники и 12 человек личного состава. Подразделения до сих пор работают там. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал, — сообщил 72.ru Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области.
Специалисты также пока затрудняются ответить, из-за чего именно дом мог воспламениться. Эта и другая информация — уточняется.
К слову, это не единственный пожар за сегодня. Так, например, в ночь на 5 апреля пламя полностью уничтожило крупный магазин игрушек. Торговая точка, по предварительным данным, загорелась в результате короткого замыкания. Фотографии очевидцев, версии профессионалов о случившемся и другие подробности — смотрите в предыдущей публикации.
В этот же четверг в городе загорелась квартира в новом жилом комплексе, что находится на Мысу. Пожар произошел днем на Верхнетарманской улице. В результате сильного задымления и риска распространения огня из дома эвакуировали 15 человек.
72.ru: последние новости
Сегодня ночью с Тюмени сгорел магазин игрушек «RichFamily»: разбушевавшееся пламя тушили почти 70 человек Дознаватели, полдня разгребавшие завалы в сгоревшем Rich Family, назвали две возможные причины пожара Из-за пожара в многоэтажке на Верхнетарманской спасатели эвакуировали 15 человек
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