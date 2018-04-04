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В Малмыжском районе сгорел частный дом: в огне погибли пять коров
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В Малмыжском районе сгорел частный дом: в огне погибли пять коров 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Ночью 3 апреля в селе Калинино Малмыжского района загорелся кирпичный частный дом. Пожар произошел на улице Молодежной.
Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС России по Кировской области в 01:58. На место происшествия выехали три пожарных расчета. Огонь удалось потушить, однако крыша строения и надворные постройки успели сгореть.
Кроме того, обгорели стены дома и гаража, домашнее имущество. В огне погибли пять коров. Ориентировочный материальный ущерб составил 2 млн рублей.
В ведомстве подчеркнули, что причина пожара сейчас устанавливается. Рассматриваются разные версии. Одна из них — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
В результате пожара люди не пострадали. Жильцы сгоревшего дома успели вовремя выйти на улицу.
Фото (тематическое) — novayagazeta-ug.ru
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