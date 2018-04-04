В Самаре на пр. Кирова произошёл пожар в строящемся здании

В строящемся на проспекте Кирова здании горели строительные материалы на площади 10 квадратных метров.

На тушение пожара выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве девяти человек личного состава и две единицы техники.

Пожар был локализован в 16:43, и полностью потушен в 16:45.

Причина возникновения возгорания и ущерб от пожара устанавливается.