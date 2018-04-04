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«Не дуй туда, господи»: В КГАСУ показали, как не надо тушить вспыхнувшую проводку
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«Не дуй туда, господи»: В КГАСУ показали, как не надо тушить вспыхнувшую проводку 

Казанский репортер 1 час назад
Студенты Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) не прошли тест на знание правил пожарной безопасности. По крайней мере, такой вывод можно сделать после просмотра видео, где они тушат загоревшуюся проводку в одной из учебных аудиторий.
Герой видео дует на пламя, оно разгорается еще сильнее.
«Ну, не дуй туда, господи», — говорят из «зала».
Тогда парень берет тряпку и пытается сбить пламя ей. Огонь разгорается еще больше. А затем… сюрприз. В конце концов, студенту удается задуть горящую проводку. К этому моменту начинает капать пластик с телевизора на стене. Завершается видео коллективным кадром, где другие учащиеся наблюдают за тушением с огнетушителем в руках.
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