«Не дуй туда, господи»: В КГАСУ показали, как не надо тушить вспыхнувшую проводку

Студенты Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) не прошли тест на знание правил пожарной безопасности. По крайней мере, такой вывод можно сделать после просмотра видео, где они тушат загоревшуюся проводку в одной из учебных аудиторий.

Герой видео дует на пламя, оно разгорается еще сильнее.

«Ну, не дуй туда, господи», — говорят из «зала».

Тогда парень берет тряпку и пытается сбить пламя ей. Огонь разгорается еще больше. А затем… сюрприз. В конце концов, студенту удается задуть горящую проводку. К этому моменту начинает капать пластик с телевизора на стене. Завершается видео коллективным кадром, где другие учащиеся наблюдают за тушением с огнетушителем в руках.