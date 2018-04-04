В Приморье жители села спасли дрейфующих на льдине рыбаков 

В Приморье жители села Береговое спасли нескольких рыбаков, дрейфовавших на оторвавшейся льдине в Амурском заливе. Об этом сказано в сообщении пресс-службы госучреждения Приморского края по ГО и ЧС.
Как уточняется, у рыбаков с собой были мобильные телефоны. Они связались со спасателями и сообщили об инциденте. На помощь им был отправлен катер Приморской краевой поисково-спасательной службы.
По предварительной информации, на льдине находилось около 30 человек.
«До прибытия спасателей рыбакам помогли жители села Береговое, которые на моторных лодках доставили людей на берег», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия спасатели провели разведку на акватории.
В начале марта в Магаданской области были спасены полутора сотен рыбаков. Они оказались на дрейфующих льдинах в бухте Охотского моря. Для эвакуации людей отряды МЧС задействовали катера на воздушных подушках. Некоторых удалось спасти в последний момент.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ