В Саратове из-за дыма в ТЦ эвакуировали 700 человек

По предварительным данным, пострадавших нет, из здания вывели 700 человек.источник в экстренных службах региона.

"Причиной задымления в «Триумф-Молл» стало короткое замыкание в электрощитовой. Из здания эвакуированы 700 человек", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в МЧС , после короткого замыкания возгорания не последовало.

В настоящее время ТЦ продолжил работу в обычном режиме.