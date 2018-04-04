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В Саратове горит торговый центр
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В Саратове горит торговый центр 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Саратове в среду утром начался пожар в одном из торговых центров, передает ФАН.
По свидетельствам очевидцев, горит магазин бытовой техники.
Пожар произошел в ТЦ «Триумф Молл» (ул. Зарубина, 167).
Он расположен поблизости от центра города.
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