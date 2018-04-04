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Перед Пасхой МЧС проверит церкви и храмы Калининградской области
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Перед Пасхой МЧС проверит церкви и храмы Калининградской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Профилактические рейды уже начались, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
«Ведутся беседы со служителями и священниками о правилах обеспечения пожарной безопасности в условиях массового посещения церквей прихожанами. Особое внимание уделяется состоянию эвакуационных путей и выходов, а также исправной работе пожарной автоматики», — говорят в МЧС.
Напомним, что после трагедии в ТЦ Кемерово в России проходят проверки мест массового пребывания. Антон Алиханов поручил проверить калининградские торговые центры за две недели.
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