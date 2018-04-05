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Пожар в жилом доме Автозаводского района: два человека госпитализированы
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Пожар в жилом доме Автозаводского района: два человека госпитализированы 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Двух человек пришлось госпитализировать после пожара в многоквартирном жилом доме на улице Мончегорской в Автозаводском районе. Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, из горящего здания были эвакуированы более 20 человек.
Сигнал о возгорании поступил в пожарную службу в 00.23 в среду, 4 апреля. Прибывшие на место ЧП спасатели вывели из дома по лестничным маршам 18 человек, в том числе четверых детей. Еще трех человек эвакуировали при помощи масок для спасаемых.
В результате пожара пострадали двое мужчин 34 лет и 31 года. Из горящей квартиры их сразу увезли в лечебные учреждения Нижнего Новгорода. Предполагается, что причиной пожара стала неосторожность при курении.
Возгорание ликвидировали на площади 42 квадратных метра. В тушении огня принимали участие 51 человек личного состава и 12 единиц техники.
Напомним, накануне в Москве загорелся ТЦ «Персей для детей», есть жертвы.
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 Ещё 4 источника 
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