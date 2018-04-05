Пожар в жилом доме Автозаводского района: два человека госпитализированы

Двух человек пришлось госпитализировать после пожара в многоквартирном жилом доме на улице Мончегорской в Автозаводском районе. Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области , из горящего здания были эвакуированы более 20 человек.

Сигнал о возгорании поступил в пожарную службу в 00.23 в среду, 4 апреля. Прибывшие на место ЧП спасатели вывели из дома по лестничным маршам 18 человек, в том числе четверых детей. Еще трех человек эвакуировали при помощи масок для спасаемых.

В результате пожара пострадали двое мужчин 34 лет и 31 года. Из горящей квартиры их сразу увезли в лечебные учреждения Нижнего Новгорода. Предполагается, что причиной пожара стала неосторожность при курении.

Возгорание ликвидировали на площади 42 квадратных метра. В тушении огня принимали участие 51 человек личного состава и 12 единиц техники.