Житель Оренбургской области лишился кистей рук после взрыва гранаты 

В Оренбургской области молодому человеку оторвало кисти рук после взрыва гранаты.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, ЧП произошло в посёлке Авиагородок — здесь местный житель нашел взрывчатый боеприпас. Когда он самостоятельно попытался его разобрать, прогремел взрыв.
В результате случившегося парень лишился кистей обеих рук.
В настоящее время он находится в реанимации одной из местных клиник. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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