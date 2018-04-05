Житель Оренбургской области лишился кистей рук после взрыва гранаты

Оренбургской области молодому человеку оторвало кисти рук после взрыва гранаты.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , ЧП произошло в посёлке Авиагородок — здесь местный житель нашел взрывчатый боеприпас. Когда он самостоятельно попытался его разобрать, прогремел взрыв.

В результате случившегося парень лишился кистей обеих рук.

В настоящее время он находится в реанимации одной из местных клиник. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Происшествия: Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Ереване россиян