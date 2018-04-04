В Уфе эвакуируют Иремель

Торговый центр «Иремель» вновь эвакуируют. На улице оказались сотня посетителей и работников залов.

Пожарная тревога прозвучала около 11:30. К месту происшествия подъехали спасатели и пожарные и засекали время, за которое работникам удалось эвакуироваться. Аналогичная тренировка прошла в «Иремеле».

— Также сегодня звучала пожарная тревога в «Центральном», — сообщил источник Ufa1.

30 марта жители Демского района также испугались внезапной пожарной тревоги и появлению спецслужб.