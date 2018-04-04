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В Уфе эвакуируют Иремель
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В Уфе эвакуируют Иремель 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Торговый центр «Иремель» вновь эвакуируют. На улице оказались сотня посетителей и работников залов.
Пожарная тревога прозвучала около 11:30. К месту происшествия подъехали спасатели и пожарные и засекали время, за которое работникам удалось эвакуироваться. Аналогичная тренировка прошла в «Иремеле».
— Также сегодня звучала пожарная тревога в «Центральном», — сообщил источник Ufa1.
30 марта жители Демского района также испугались внезапной пожарной тревоги и появлению спецслужб.
— Учения плановые, о них было сообщено заранее, и всех предупредили, — сообщили в «22 отряде ФПС по Башкирии».
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