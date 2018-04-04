Патрик Хардисон: история человека без лица

Пятнадцать лет назад Патрик Хардисон, тогда еще 27-летний пожарный-доброволец, смотрел в будущее смелым взглядом уверенного в себе человека. Перспективная работа, уважаемая должность волонтера в противопожарной команде, любимая жена — чего еще желать нормальному человеку? Жизнь непредсказуема. На очередном пожаре Патрик забежал в дом, чтобы проверить, не осталось ли кого-нибудь внутри. Потолок рухнул и парень получил сильнейшие ожоги всего тела. Лицо сгорело полностью. Уши, губы, веки, нос — такого не пожелаешь врагу. А вот, как закончилась эта история.