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Из-за детской шалости в Краснобаковском районе загорелся жилой дом
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Из-за детской шалости в Краснобаковском районе загорелся жилой дом 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Детская шалость чуть не привела к трагедии в поселке Ветлужский Краснобаковского района. Игра с огнем закончилась пожаром в жилом доме, во время которого чудом никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар вспыхнул вчера, 3 апреля, во второй половине дня. Двое детей играли в комнате, поджигая бумажки. Одна из них попала на кресло, которое сразу загорелось. Дети испугались и стали звать на помощь взрослых. На крики прибежал их отец и сразу вывел ребят на улицу.
Когда на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, в комнате уже горело имущество. С огнем боролись 12 человек, привлекалось четыре единицы техники. Пожар был ликвидирован на площади 12 квадратных метров.
Напомним, нижегородские пожарные эвакуировали 25 человек из горящего дома в Ленинском районе.
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