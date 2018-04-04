Топливо из сгоревшего 1 марта корабля вылилось в Москву-реку. Видео

Москва‐река страдает от последствий пожара на теплоходе «Нерей». Из сгоревшего 1 марта корабля вытекает топливо. Об этом сообщил один из пользователей социальной сети «ВКонтакте», который заметил следы горючей жидкости на реке и заснял все на видео.

На кадрах видно, как пятно расползлось по водной поверхности на сотни метров.

1 марта рядом с Нагатинской набережной произошел большой пожар на борту теплохода «Нерей». Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Огонь тушили в течение нескольких часов. В результате случившегося никто не пострадал. Известно, что судно «Нерей» построили в 1963 году.

Чтобы потушить крупный пожар на теплоходе «Нерей», на помощь пришел многоцелевой

пожарно-спасательный

корабль «Полковник Чернышев». Еще одно судно, находившееся рядом с горящим, было отбуксировано на безопасное расстояние. ЧП у Нагатинской набережной удалось заснять коптерам «360».