В Пскове горел цех кабельного завода

Как рассказали журналисту « Комсомольской правды », возгорание произошло в одном из цехов предприятия. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Сообщение о происшествии поступило в 1:42 ночи. Один из работников завода почувствовал запах гари и обратился к вахтеру. Вахтер увидел возгорание и вызвал сотрудников пожарной службы. Для тушения были вызваны 25 пожарных и 8 единиц техники.

По предварительных данным, пожар произошел из-за замыкания проводки. Пострадавших нет.