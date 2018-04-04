Ещё
В Пскове горел цех кабельного завода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пскове горел цех кабельного завода 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как рассказали журналисту «Комсомольской правды», возгорание произошло в одном из цехов предприятия. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Сообщение о происшествии поступило в 1:42 ночи. Один из работников завода почувствовал запах гари и обратился к вахтеру. Вахтер увидел возгорание и вызвал сотрудников пожарной службы. Для тушения были вызваны 25 пожарных и 8 единиц техники.
По предварительных данным, пожар произошел из-за замыкания проводки. Пострадавших нет.
Ранее в Пскове горел легковой автомобиль марки «Киа». По предварительным данным, автомобиль подожгли.
Фото: архив ФедералПресс
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СК озвучил основную версию причины пожара в ТЦ «Зимняя вишня» На городском рынке в Нефтекамске произошел пожар В Подольске произошел крупный пожар
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе135
Путин заявил о полном разгроме ИГ282
Украине «перекроют» Керченский пролив779
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»65
Американский офицер убил жену из России36
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение