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Детские лагеря в России проверят на пожарную безопасность до конца апреля
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Детские лагеря в России проверят на пожарную безопасность до конца апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
МЧС России проверит детские лагеря и оздоровительные центры в стране на готовность к пожароопасному сезону, пишет в среду газета «Известия».
«МЧС проведет проверки детских лагерей и оздоровительных центров. В первую очередь они коснутся объектов, которым могут угрожать природные пожары. Ревизии пройдут до конца апреля. Такое поручение ведомству дала правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС», — говорится в материале.
Кроме того, пожарные совместно с МВД и Рослесхозом начнут патрулировать территории детских лагерей и места массового отдыха вблизи лесов.
По словам председателя правления Общества добровольных лесных пожарных Василия Аксенова, владельцы всех территорий, прилегающих к лесам (к ним относятся и детские лагеря), должны успеть выполоть сухую траву до начала пожароопасного сезона. Он отметил, что основные причины возгораний — это пал сухой травы, поджоги, костры в неположенных местах и непотушенные окурки.
«После пожара в Кемерове необходимо также обратить внимание на работу эвакуационных выходов, систем оповещения и тушения пожаров. Помимо пожарной безопасности, важно контролировать маршруты, по которым дети ходят на экскурсии, наличие спасательного оборудования на пляжах», — добавляется в материале.
МЧС также предлагает сделать регулярными и внезапными проверки в торговых центрах. 25 марта при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок.
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