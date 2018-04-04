Жилой дом загорелся в Нижегородской области из-за детской шалости

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС , информация о пожаре поступила в ведомство 3 апреля, во вторник, в 13-18.

На момент прибытия огнеборцев происходило горение домашнего имущества в комнате на площади 12 кв.м. В результате пожара обгорела внутренняя отделка в комнате и домашнее имущество.

Как удалось выяснить, в комнате, где произошло возгорание, двое детей поджигали бумажки. Одна из них попала на кресло, после чего оно загорелось. Дети испугались и позвали на помощь отца, находившегося в соседнем помещении.

Мужчина вывел ребят на улицу и вызвал пожарных. Пострадавших нет.

Напомним, большое сенохранилище сгорело из-за детской шалости в Выксе.