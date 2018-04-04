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«Испугал хлопок»: в доме на Ново-Садовой разгерметизацию парового котла приняли за взрыв
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«Испугал хлопок»: в доме на Ново-Садовой разгерметизацию парового котла приняли за взрыв 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Вечером во вторник, 3 апреля, сотрудники МЧС выезжали в новостройку на улице Ново-Садовой, 106 «о». Граждане услышали громкий хлопок и подумали, что произошел взрыв.
Только вчера писал о проверке пожарной безопасности в Самаре. И вот, Ново-Садовая 106О, взрыв в пиццерии. Произведена эвакуация жильцов. @D_Azaroff @E_Lapushkina pic.twitter.com/Awp0euOyJr
— Лазарев Аркадий (@dorogisamara) 3 апреля 2018 г.
В МЧС происшествию сразу же присвоили второй номер сложности. На место направили 50 пожарных и 19 единиц спецтехники. Но часть из них пришлось развернуть обратно. Прибывшие к дому сотрудники МЧС выяснили, что хлопок произошел в результате разгерметизации парового котла.
— В результате происшествия никто не пострадал. Повреждений несущих конструкций здания также нет, — рассказали 63.ru в ГУ МЧС России по Самарской области.
Из окон пиццерии шел густой пар  Сейчас в пиццерии проводят ремонт оборудования.
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