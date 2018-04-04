«Испугал хлопок»: в доме на Ново-Садовой разгерметизацию парового котла приняли за взрыв

Вечером во вторник, 3 апреля, сотрудники МЧС выезжали в новостройку на улице Ново-Садовой, 106 «о». Граждане услышали громкий хлопок и подумали, что произошел взрыв.

Только вчера писал о проверке пожарной безопасности в Самаре . И вот, Ново-Садовая 106О, взрыв в пиццерии. Произведена эвакуация жильцов. @D_Azaroff @E_Lapushkina pic.twitter.com/Awp0euOyJr

— Лазарев Аркадий (@dorogisamara) 3 апреля 2018 г.

В МЧС происшествию сразу же присвоили второй номер сложности. На место направили 50 пожарных и 19 единиц спецтехники. Но часть из них пришлось развернуть обратно. Прибывшие к дому сотрудники МЧС выяснили, что хлопок произошел в результате разгерметизации парового котла.

— В результате происшествия никто не пострадал. Повреждений несущих конструкций здания также нет, — рассказали 63.ru в ГУ МЧС России по Самарской области

Из окон пиццерии шел густой пар Сейчас в пиццерии проводят ремонт оборудования.