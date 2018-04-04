Из-за звонка неизвестного с тюменского ж/д вокзала эвакуировали 250 человек

В транспортной полиции рассказали подробности минирования тюменского ж/д вокзала. Оказалось, что о бомбе сегодня утром, 2 апреля, сообщил неизвестный мужчина. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить его личность.

— Звонок оператору от гражданина поступил в 8:10. Он сообщил, что в здании железнодорожного вокзала заложена бомба, и она взорвется через несколько минут. К месту сразу прибыли экстренные службы и приступили к эвакуации людей. Пока информации о найденном подозрительном предмете нет, — сообщила 72.ru Ольга Гутяева, специалист по связи со СМИ Тюменского линейного отдела УМВД на транспорте.

К вокзалу привлекались не только полицейские, но и ТОСЭР, скорая и другие службы