Стали известны подробности возгорания фуры в Горках

Сообщение о возгорании прицепа грузового автомобиля поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101». На момент прибытия дежурного караула 35-й пожарно-спасательной части открытым огнём горел прицеп. На тушение был подан один ствол.

В результате пожара прицеп выгорел всей площади, которая составила 30 квадратных метров. Внутри находились коробки. Пострадавших нет. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Хотынецком районе сгорела машина