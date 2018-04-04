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Стали известны подробности возгорания фуры в Горках
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Стали известны подробности возгорания фуры в Горках 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
МЧС по Орловской области обнародовало подробности пожара на трассе Орёл-Брянск в Хотынецком районе.
Сообщение о возгорании прицепа грузового автомобиля поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101». На момент прибытия дежурного караула 35-й пожарно-спасательной части открытым огнём горел прицеп. На тушение был подан один ствол.
В результате пожара прицеп выгорел всей площади, которая составила 30 квадратных метров. Внутри находились коробки. Пострадавших нет. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты.
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Сообщение Стали известны подробности возгорания фуры в Горках появились сначала на РИА 57.
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